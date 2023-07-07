Хакеры начали массово атаковать пользователей мессенджеров

В первые месяцы 2023 года количество рассылок вредоносного ПО и фишинговых ссылок, направленных на российских пользователей мессенджеров, выросло в два-три раза относительно результата конца 2022 года. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на специалистов по информационной безопасности.

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Так, например, по данным компании Positive Technologies, в первом квартале 2023 года доля использования мессенджеров среди других способов распространения вредоносного ПО в атаках на частные лица составила 10%. При этом в четвертом квартале 2022 года она составляла всего 4%.

Речь идет о сообщениях с ссылками, приводящими к заражению устройств различными видами вредоносного ПО вроде шпионских вирусов, и непосредственно с самими опасными файлами. Ссылки могут маскироваться, например, под вакансии, а файлы под легитимные программы.

«Чаще всего злоумышленники распространяют с помощью мессенджеров шпионское ПО. Количество инцидентов с его использованием постоянно увеличивается, и в первом квартале 2023 года мошенники применяли его в каждых четырех из 10 атак на частных лиц, в которых применялся вредоносный софт» – заявила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина.