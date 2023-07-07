Грунтовые воды Арктики оказались насыщены метаном

В Арктике выявили новый источник выбросов метана. Исследование показало, что большое количество парникового газа содержат подземные источники пресной воды.

Поскольку из-за роста температур ледники отступают, богатые метаном грунтовые воды пробиваются к поверхности. Это явление может усугубить глобальное потепление.

Парниковый эффект метана в 84 раза выше, чем у углекислого газа. Согласно данным, полученным специалистами Департамента наук о Земле Кембриджского университета, подземные источники Шпицбергена могут выделять до 2000 тонн метана в год. Это эквивалентно 10% выбросов всей нефтегазовой отрасли Норвегии.

Эти выбросы не учитываются в глобальной статистике. Тем не менее, они способны оказать заметное влияние на климат планеты.

Используя спутниковые снимки, исследователи из Европы и Канады обнаружили источники подземных вод на территориях, освобожденных 78 тающими ледниками. Затем они проанализировали химический состав воды более чем в ста источниках Шпицбергена.

Результаты показали, что вода на всех участках, кроме одного, содержит высокий уровень растворенного метана, и он выделяется в атмосферу. Эти выбросы продолжаются в течение всего года.

Исследование также показало, что «горячими точками» выбросов метана являются районы, где подземные воды выходят из сланцевых пород. Очевидно, вблизи этих пород расположен источник газа, который движется по трещинам в скальных породах и собирается под ледником. Ученые предположили, что в «ловушке» под ледяными толщами могут скрываться огромные запасы парникового газа, ожидая возможности вырваться наружу, сообщает Nature Geoscience.