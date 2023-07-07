SpaceX стала монополистом в сфере космических запусков

Компания Илона Маска SpaceX доминирует в области космических запусков и стала фактическим монополистом в этой сфере. К такому выводу в пятницу пришла газета The Wall Street Journal.

По ее информации, частные и государственные космические компании все больше зависят от SpaceX, поскольку ракеты-носители этой компании многоразовые, а запуск обходится дешевле, чем у конкурентов. Зависимость настолько велика, что клиенты оказываются вынуждены подстраиваться под график компании за неимением фактических альтернатив. Фирмы-конкуренты в настоящее время постепенно отказываются от старых ракет, переходя на новые, и не могут осуществлять большое количество запусков, что делает SpaceX монополистом на рынке.

"Дело в том, что сейчас конкуренты не могут ничего предложить, поэтому SpaceX - фактически монополист", - заявил изданию бывший офицер военно-воздушных сил США Джон Холст.

По данным, собранным ученым-астрофизиком Джонатаном Макдауэллом, ракеты SpaceX осуществили 66% всех запусков в космос с американских стартовых площадок, а с начала 2023 года - 88% запусков. В настоящее время SpaceX - единственная компания, осуществляющая отправку астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства к Международной космической станции. Владелец компании Маск подсчитал, что в 2023 году SpaceX осуществит 80% всех мировых выводов спутников на орбиту в случае, если запуски будут проходить бесперебойно и без технических неполадок.

По подсчетам Deutsche Bank, мировой рынок космических запусков в 2022 году оценивался в $8 млрд. Согласно прогнозам, к 2025 году он вырастет до $13 млрд.