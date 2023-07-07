Ученые создали упаковку, предупреждающую о наличии опасных бактерий в мясе

Канадские ученые придумали упаковку, которая предупреждает о появлении в мясе опасных бактерий. Согласно публикации в научном журнале Advanced Materials, она способна сигнализировать о наличии сальмонеллеза, кишечной палочки и других патогенов.

Упаковка покрыта слоем безопасных реагентов. Благодаря наклонным бортикам сок из мяса стекает к сенсору на дне, который в режиме реального времени определяет, заражено ли содержимое. Информация о наличии смертельно опасных бактерий поступает на смартфон в специальное приложение.

Пока метод протестировали на курице, однако в будущем материал приспособят и под другие виды мяса. Ученые считают, что технология способна заменить дорогостоящие способы проверки качества продуктов в лабораториях и снизить число пищевых отравлений, в том числе с летальным исходом. В публикации эксперты напомнили, что ежегодно около 600 млн человек страдают инфекционными заболеваниями, которыми они заразились при употреблении в пищу некачественной или испортившейся еды.