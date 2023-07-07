В Совфеде прокомментировали противостояние Маска и Цукерберга

«Цукерберг с его замахом на установление глобальной сетевой диктатуры, построенной на либеральной догме, бросает вызов Илону Маску, который трансформирует Твиттер на нелиберальных началах», — говорится в сообщении.

6 июля в магазине приложений App Store стало доступно приложение Threads, анонсированное корпорацией Meta в качестве аналога Twitter. За час после запуска сервис скачали 10 миллионов пользователей. Позднее стало известно, что сервис микроблогов пригрозил Цукербергу судом, обвинив в незаконном присвоении коммерческих секретов и использовании интеллектуальной собственности компании при запуске приложения Threads.