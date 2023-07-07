Эксперт рассказал, как защитить данные в мессенджере

Директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич рассказал, как защитить данные, которые вы отправляете и получаете через мессенджеры

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Самым надёжным способом обеспечения безопасности звонков и сообщений является сквозное шифрование, которое применяется в мессенджере Telegram. Ещё одна важная мера безопасности — это передача данных через защищённые серверы. Кроме того, функция автоудаления сообщений может быть полезной.

Если вам необходимо изменить маршрут прохождения звонков и обезопасить свои данные, вы можете отключить функцию peer-to-peer в настройках мессенджера. В этом случае вызов будет проходить через сервер мессенджера, а не напрямую от отправителя к получателю. Таким образом, злоумышленники не смогут определить ваш IP-адрес и местоположение.

Однако, если ваш мессенджер не поддерживает сквозное шифрование, рекомендуется оставить функцию peer-to-peer включённой. Это поможет снизить риски доступа злоумышленников к вашим данным через сервер разработчика, где они временно хранятся.