Аналитик: Сенсорная боковая кнопка в iPhone не появится в 2024 году

Apple не сможет реализовать сенсорную боковую кнопку в iPhone даже в 2024 году
Аналитик Джеффа Пу из инвестиционной компании Haitong International Securities заявил, что вероятность появления твердотельных кнопок в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max достаточно мала.
Учитывая, что изначально слухи приписывали данное нововведение моделям iPhone 15 Pro, свежий инсайд не может не расстроить.
Отметим, что если бы Apple всё-таки реализовала новый тип кнопок в свежих iPhone, то они бы не двигались при нажатии и использовались бы для создания тактильной обратной связи, подобной кнопке Home в iPhone 7 или трекпаду Force Touch в MacBook.
У такого подхода есть ряд преимуществ, в том числе из-за того, что меньшее число движущихся элементов приводит к снижению вероятности поломок, а также повышенной водонепроницаемости.
При этом ожидается, что линейку iPhone 15 оснастят новой механической кнопкой Action на замену прежнему переключателю Ring/Silent.