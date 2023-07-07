Аналитик: Сенсорная боковая кнопка в iPhone не появится в 2024 году

Аналитик Джеффа Пу из инвестиционной компании Haitong International Securities заявил, что вероятность появления твердотельных кнопок в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max достаточно мала.

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Учитывая, что изначально слухи приписывали данное нововведение моделям iPhone 15 Pro, свежий инсайд не может не расстроить.

Отметим, что если бы Apple всё-таки реализовала новый тип кнопок в свежих iPhone, то они бы не двигались при нажатии и использовались бы для создания тактильной обратной связи, подобной кнопке Home в iPhone 7 или трекпаду Force Touch в MacBook.

У такого подхода есть ряд преимуществ, в том числе из-за того, что меньшее число движущихся элементов приводит к снижению вероятности поломок, а также повышенной водонепроницаемости.