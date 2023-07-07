Россиянам рассказали о способе уничтожения шпионского ПО с iPhone

Удалить шпионское ПО со смартфона Apple можно, перезагрузив устройство. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя управления исследования угроз компании «Лаборатория Касперского» Александра Лискина. Также, по его словам, защититься от атаки вируса можно, отключив в iOS предустановленный мессенджер iMessage.

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«С точки зрения личной кибергигиены важно обезопасить себя: регулярно перезагружать устройства. Такие атаки, по крайней мере в последнее время, неперсистенты – то есть вредоносное ПО не переживает перезагрузку устройства», – объяснил эксперт.

В рамках корпоративной инфраструктуры, по словам Лискина, для обеспечения безопасности нужно создать централизованную систему управления смартфонами сотрудников. Она позволит своевременно зарегистрировать атаку и понять, кто именно ей подвергся.