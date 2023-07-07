Сервис Threads возглавил топ скачиваемых приложений в России

Приложение Threads заняло лидирующие позиции среди россиян по числу скачиваний
Сервис текстовых сообщений Threads от компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) возглавил топ скачиваемых приложений в России среди пользователей магазина приложений App Store, сообщает РИА Новости.
Приложение на данный момент находится в топ-чарте и возглавляет этот раздел. В описании Threads прямо говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Один из основателей Meta, Марк Цукерберг заявил, что за первые 20 часов по всему миру это приложение было скачано 30 млн раз. При этом для россиян вход в эту социальную сеть будет возможен только через использование VPN, о чем писала «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что удаление аккаунта из новой соцсети Threads от Meta возможно только при удалении своего профиля Instagram.
Если пользователь решит протестировать Threads, но не найдет ей применения, его страница в этой соцсети будет навсегда связана с основным Instagram-профилем.