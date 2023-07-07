Сервис Threads возглавил топ скачиваемых приложений в России

Сервис текстовых сообщений Threads от компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) возглавил топ скачиваемых приложений в России среди пользователей магазина приложений App Store, сообщает РИА Новости.

Приложение на данный момент находится в топ-чарте и возглавляет этот раздел. В описании Threads прямо говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Один из основателей Meta, Марк Цукерберг заявил, что за первые 20 часов по всему миру это приложение было скачано 30 млн раз. При этом для россиян вход в эту социальную сеть будет возможен только через использование VPN, о чем писала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что удаление аккаунта из новой соцсети Threads от Meta возможно только при удалении своего профиля Instagram.