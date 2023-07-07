Цукербергу пригрозили судом за запуск аналога Twitter

Компания Twitter обвинила корпорацию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России ) в незаконном присвоении коммерческих секретов и использовании интеллектуальной собственности компании при запуске приложения Threads. Об этом сообщает портал Semafor.

Представляющий интересы платформы микроблогов юрист Алекс Спиро направил главе корпорации Марку Цукербергу соответствующее письмо. В нем он отметил, что Meta наняла десятки сотрудников Twitter во время массового сокращения в компании после ее приобретения американским миллиардером Илоном Маском. Правозащитник подчеркнул, что данные сотрудники обладали информацией, представляющей коммерческую тайну. В документе отмечается, что Twitter оставляет за собой право обратиться в суд.