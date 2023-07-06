Twitter угрожает подать в суд на авторов Threads

Социальная сеть Twitter угрожает подать судебный иск к компании Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) из-за запуска социальной сети Threads. Об этом сообщает Semafor.

5 июня была запущена социальная сеть Threads, которая многим пользователям напомнила популярное приложение Twitter. Уже через несколько часов юрист Twitter направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, в котором заявил о «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности».

«Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации», – говорится в письме.

Помимо этого, авторов Threads обвинили в найме нескольких десятков бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации». Согласно позиции Twitter, этим сотрудникам целенаправленно поручили разработать «подражательное приложение» с конкретной целью применить коммерческие секреты Twitter для разработки нового приложения.