Компания Honor представила новый смартфон дешевле 20 тыс. рублей

Компания Honor представила в Китае новый смартфон из бюджетного ценового сегмента Play 40. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Honor Play 40 получил 6,6-дюймовый TFT-экран с разрешением 1612 на 720 пикселей, соотношением сторон 20:9, а также частотой обновления до 90 Гц. В дисплее имеется V-образный вырез под пятимегапиксельную фронтальную камеру.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 480+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а встроенной – от 128 до 256 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 13.

Система камер состоит из двух модулей. Основной имеет разрешение 13 МП, а второй представляет собой датчик глубины для съемки фотографий с размытым фоном с разрешением 2 МП.

Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч и поддерживает зарядку мощностью до 10 Вт через разъем USB-C. Honor Play 40 также получил 3,5-мм коннектор для наушников.