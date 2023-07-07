Компания Google добавила в фото и видеогалерею Google Photos, которую можно установить на любой Android-смартфон, возможность накладывать различные художественные эффекты на видеоролики. Об этом сообщает издание Android Police.

В Google Photos можно не только смотреть фото и видео, но и редактировать их. С выходом последней версии приложения в редакторе видео появилось 12 эффектов, которыми можно украсить ролики. Новые эффекты представляют собой фильтры, которые уже присутствуют во многих других редакторах внутри соцсетей вроде Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).