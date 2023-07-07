В стандартном редакторе фотографий для Android-смартфонов появилась новая функция
Компания Google добавила в фото и видеогалерею Google Photos, которую можно установить на любой Android-смартфон, возможность накладывать различные художественные эффекты на видеоролики. Об этом сообщает издание Android Police.
В Google Photos можно не только смотреть фото и видео, но и редактировать их. С выходом последней версии приложения в редакторе видео появилось 12 эффектов, которыми можно украсить ролики. Новые эффекты представляют собой фильтры, которые уже присутствуют во многих других редакторах внутри соцсетей вроде Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Новые эффекты получили названия Dust mix, Paper tear, B&W Film, Lomo, Light leak, Film mood, Chromatic, Fish-eye, Vintage, Layouts, Retro film и Poster.
Отмечается, что для получения доступа к новым функциям Google Photos достаточно установить последнюю версию приложения через Google Play. Работоспособность видеоэффектов гарантирована как минимум на смартфонах под управлением Android 13 и Android 14.