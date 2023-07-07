На МКС стартовал эксперимент «Вампир»

Российские космонавты на МКС начали эксперимент «Вампир» по получению кристаллов для инфракрасных датчиков спутников.

© ferra.ru

На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Вампир» по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков в условиях невесомости.

Название эксперимента расшифровывается как «вращающееся магнитное поле», в котором и предполагается получаются кристаллы. Для него на МКС была доставлена электровакуумная печь.

В результате движения зоны растворителя во вращающемся магнитном поле из твердого раствора выращиваются кристаллы на основе теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка. Предполагается, что использование такого методом в условиях космоса позволит получать кристаллы высокого качества — с однородностью, невозможной на Земле.

Из них планируется произвести новейшие инфракрасные датчики, которые будут использоваться на спутниках дистанционного зондирования Земли в рамках программы «Сфера».