Впервые в истории видеокарту разогнали до 4 ГГц

ASUS RTX 4090 ROG Matrix стала первой видеокартой, достигшей рекордного разгона GPU до 4 ГГц.

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Этот выдающийся результат был достигнут американским энтузиастом Алленом «Splave» Голиберсухом, который постоянно расширяет границы разгона GPU.

Только вчера появилась информация о том, что другой оверклокер под ником Cens сумел разогнать графический чип AD102 в Colorful RTX 4090 iGame LAB до частоты 3975 МГц. Ему не хватило лишь 25 МГц до психологической отметки в 4 ГГц.

Однако сегодня Splave, его соперник, представил результаты своих усилий по разгону ASUS RTX 4090 ROG Matrix, достигнув невероятной частоты 4005 МГц и 4020 МГц в тестах GPUPI 3.3 32B и GPUPI 3.3 1B соответственно.

Это достижение представляет собой ошеломляющее увеличение на 59% по сравнению со стоковой тактовой частотой 2520 МГц для данной модели ускорителя.