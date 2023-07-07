Сверхновые могут быть источником космической пыли

Используя телескоп NASA James Webb, астрономы обнаружили вокруг двух сверхновых большие объемы космической пыли. Это может подтверждать гипотезу о том, что взрывы звезд были источником пыли в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Космическая пыль служит строительным материалам для многих объектов во Вселенной, например для планет. Когда по космическому пространству распространяется пыль от умирающей звезды, она несет в себе все элементы, необходимые для рождения нового поколения звезд. Однако первоначальный источник космической пыли до сих пор оставался неизвестен астрономам. Одна из гипотез состоит в том, что космическая пыль появилась из-за сверхновых: когда взрывается умирающая звезда, оставшийся после нее газ расширяется, в результате чего образуется пыль.

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Ранее ученые могли исследовать эту тему только на примере сверхновой SN 1987A, которая находится в 170 тысячах световых лет от Земли. Ее наблюдали около десяти лет назад с помощью телескопа ALMA. Проблема заключается в том, что пыль детектируется только в средней части инфракрасного излучения, и для ее исследования нужна высокая чувствительность инструмента. В новой работе астрономы использовали телескоп NASA James Webb для изучения более удаленных сверхновых: SN 2004et и SN 2017eaw. Обе этих сверхновых находятся в спиральной галактике NGC 6946, которая расположена в 22 млн световых лет от Земли. Вблизи этих сверхновых ученые тоже зафиксировали космическую пыль. Они также оценили количество пыли, присутствующей на ранних стадиях жизни сверхновой. Так, в сверхновой SN 2004et масса пыли в 5 тысяч раз превышает массу Земли. Это гораздо больше, чем в SN 1987A.

Наблюдения показали, что в молодых удаленных галактиках много космической пыли. Но эти галактики недостаточно старые для того, чтобы в них появились звезды средних размеров, как наше Солнце, хотя по мере старения этих звезд увеличивался бы объем пыли. Значит, в таких галактиках в больших количествах погибали массивные и короткоживущие звезды, откуда и появилась пыль. На основе этого ученые сделали вывод, что сверхновые действительно могут быть источником космической пыли, причем эта пыль может «пережить» взрывную волну.