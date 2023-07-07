Сверхновые могут быть источником космической пыли
Используя телескоп NASA James Webb, астрономы обнаружили вокруг двух сверхновых большие объемы космической пыли. Это может подтверждать гипотезу о том, что взрывы звезд были источником пыли в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Космическая пыль служит строительным материалам для многих объектов во Вселенной, например для планет. Когда по космическому пространству распространяется пыль от умирающей звезды, она несет в себе все элементы, необходимые для рождения нового поколения звезд. Однако первоначальный источник космической пыли до сих пор оставался неизвестен астрономам. Одна из гипотез состоит в том, что космическая пыль появилась из-за сверхновых: когда взрывается умирающая звезда, оставшийся после нее газ расширяется, в результате чего образуется пыль.
Ранее ученые могли исследовать эту тему только на примере сверхновой SN 1987A, которая находится в 170 тысячах световых лет от Земли. Ее наблюдали около десяти лет назад с помощью телескопа ALMA. Проблема заключается в том, что пыль детектируется только в средней части инфракрасного излучения, и для ее исследования нужна высокая чувствительность инструмента. В новой работе астрономы использовали телескоп NASA James Webb для изучения более удаленных сверхновых: SN 2004et и SN 2017eaw. Обе этих сверхновых находятся в спиральной галактике NGC 6946, которая расположена в 22 млн световых лет от Земли. Вблизи этих сверхновых ученые тоже зафиксировали космическую пыль. Они также оценили количество пыли, присутствующей на ранних стадиях жизни сверхновой. Так, в сверхновой SN 2004et масса пыли в 5 тысяч раз превышает массу Земли. Это гораздо больше, чем в SN 1987A.
Наблюдения показали, что в молодых удаленных галактиках много космической пыли. Но эти галактики недостаточно старые для того, чтобы в них появились звезды средних размеров, как наше Солнце, хотя по мере старения этих звезд увеличивался бы объем пыли. Значит, в таких галактиках в больших количествах погибали массивные и короткоживущие звезды, откуда и появилась пыль. На основе этого ученые сделали вывод, что сверхновые действительно могут быть источником космической пыли, причем эта пыль может «пережить» взрывную волну.
Ученые отметили, что текущие результаты — лишь верхушка айсберга. Хотя с помощью James Webb астрономы смогли зарегистрировать пыль, в космосе может быть еще больше пыли, но более холодной. Такая пыль может скрываться в электромагнитном спектре. В будущем астрономы планируют продолжить свои исследования, и SN 2004et и SN 2017eaw — это только первые из пяти сверхновых, которые они планируют изучить.