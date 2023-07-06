Аудитория соцсети Threads превысила 30 млн человек менее чем за сутки после запуска

Количество зарегистрированных пользователей в социальной сети Threads превысило 30 млн человек.

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Такого результата аналогу «Твиттера» от разработчиков «Инстаграма»* удалось добиться всего за 16 часов после релиза — сайт стал доступен только сегодня утром.

* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.

Ранее стало известно, что Threads работает и в России. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, сервис не будет блокироваться, пока не нарушает законодательство РФ.