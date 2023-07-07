Samsung представила новый смартфон дешевле 20 тыс. рублей

Южнокорейский техногигант Samsung представил в Индии новый смартфон бюджетного уровня Galaxy M34 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.
Устройство получило 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением Full HD+. Экран покрыт защитным слоем Corning Gorilla Glass 5 и имеет U-образный вырез под 12-мегапиксельную камеру.
За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1280. Также, в зависимости от модификации, имеются 6 или 8 ГБ памяти. Для пользовательских данных предусмотрено хранилище емкостью 128 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 13.
Система камер состоит из трех модулей. Главная камера имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Второй модуль — это сверхширокоугольная камера на 8 МП. Третий — датчик глубины с разрешением 2 МП для съемки фотографий с размытым фоном.
Автономность Galaxy M34 5G зависит от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.
Смартфон уже доступен для покупки в Индии. Версия с модулями памяти на 6 и 128 ГБ стоит 18 тыс. рупий (примерно 19,9 тыс. руб. по курсу на 7 июля 2023 года). Модель на 8 и 128 ГБ обойдется уже в 19 тыс. рупий (примерно 20,9 тыс. руб.).