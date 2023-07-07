Samsung представила новый смартфон дешевле 20 тыс. рублей

Южнокорейский техногигант Samsung представил в Индии новый смартфон бюджетного уровня Galaxy M34 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.

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Устройство получило 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением Full HD+. Экран покрыт защитным слоем Corning Gorilla Glass 5 и имеет U-образный вырез под 12-мегапиксельную камеру.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1280. Также, в зависимости от модификации, имеются 6 или 8 ГБ памяти. Для пользовательских данных предусмотрено хранилище емкостью 128 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 13.

Система камер состоит из трех модулей. Главная камера имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Второй модуль — это сверхширокоугольная камера на 8 МП. Третий — датчик глубины с разрешением 2 МП для съемки фотографий с размытым фоном.

Автономность Galaxy M34 5G зависит от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.