Представлены беспроводные наушники Realme Buds Wireless 3 за $20

Компания Realme анонсировала в Индии Bluetooth-наушники с шейным ободом Buds Wireless 3. Гарнитура имеет класс защиты IP55, обеспечивают до 40 часов автономной работы, а также возможность подключения к двум устройствам.

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Характеристики

Realme Buds Wireless 3 оснащены 13,6-мм динамическим драйвером. Наушники поддерживают подключение Bluetooth 5.3, а также поддержку аудио-кодеков AAC и SBC. Есть и активное шумоподавление (ANC) до 30 дБ. Утверждается, что Realme Buds Wireless 3 предлагает поддержку пространственного звука на 360 градусов, а также режим сверхнизкой задержки 45 мс, который пригодиться геймерам.

Время автономной работы устройства составляет 40 часов. Realme Buds Wireless 3 поддерживает быструю зарядку, благодаря которой за 10 минут подзарядке обеспечится до 25 часов воспроизведения. Realme заявляет, что для полной зарядки требуется около 50 минут.

Также стоит отметить рейтинг IP55 для защиты от пота и воды, возможность подключения двух устройств и поддержку Google Fast Pair. Пользователи могут настраивать наушники через приложение realme link, выбирая один из 4 предустановленных режимов звука. Вес шейного ободка составляет 30,1 грамм.

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