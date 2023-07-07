Найдена самая далекая активная сверхмассивная черная дыра

Исследователи обнаружили самую удаленную активную сверхмассивную черную дыру из всех известных. Открытие сделали с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

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Черная дыра находилась в центре галактики CEERS 1019, существовавшей примерно через 570 миллионов лет после Большого взрыва. Масса дыры составляла около девяти миллионов солнечных масс – намного меньше, чем у других аналогичных объектов из ранней Вселенной. Как правило, древние сверхмассивные черные дыры «весили» около миллиарда солнечных масс.

Телескоп «Джеймс Уэбб» помог ученым определить, какие излучения в спектре исходят от черной дыры, а какие – от галактики-хозяина. Также они рассчитали количество газа, поглощаемого черной дырой, и скорость звездообразования в галактике.

Визуально CEERS 1019 выглядит как три ярких сгустка, а не как единый круглый диск. Ученые предположили, что могло иметь место слияние галактик.

Остается неизвестным, как черная дыра смогла образоваться через такой короткий срок после рождения Вселенной. Ученые выразили надежду, что в будущем данные «Джеймс Уэбба» позволят найти ответ на этот вопрос.

В ходе исследований также были идентифицированы две другие древние сверхмассивные черные дыры. Одна, в галактике CEERS 2782, существовала через 1,1 миллиард лет после Большого взрыва, другая, в галактике CEERS 746 – через 1 миллиард лет, сообщает The Astrophysical Journal Letters.