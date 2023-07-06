Искусственный интеллект сравнялся с 1% лучших людей в тесте на креативность

Новое исследование, проведенное Университетом Монтаны и его партнерами, предполагает, что искусственный интеллект (ИИ) может сравниться с 1% лучших людей по уровню креативности.

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В исследовании использовались тесты творческого мышления Торренса (TTCT), известный инструмент, используемый для оценки творческих способностей человека. Исследователи представили ответы, сгенерированные ChatGPT, приложением искусственного интеллекта на базе GPT-4, наряду с ответами контрольной группы студентов Университета Южной Африки.

Результаты показали, что ChatGPT показал исключительные результаты в плане оригинальности, что позволило ему занять первое место по креативности.