Представлен смартфон Realme с 1 ТБ памяти за 30 тысяч рублей

Компания Realme провела в Индии презентацию среднебюджетных смартфонов Narzo 60, в котором старшая модель предлагает хранилище объемом 1 ТБ. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Базовый Realme Narzo 60 получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Narzo 60 Pro предлагает изогнутый AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За производительность Narzo 60 и 60 Pro отвечают чипы MediaTek Dimensity 6020 и 7050 соответственно. Базовая версия также имеет 8 ГБ оперативной и 128 либо 256 ГБ встроенной памяти, тогда как Narzo 60 Pro предлагает уже 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 ГБ либо 1 ТБ хранилища, что впервые встречается в устройствах подобного сегмента.

Realme Narzo 60 получил двойную камеру — основную на 64 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп. В старшей модели в качестве основного модуля используется камера на 100 Мп с оптической стабилизацией.

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 и 67 Вт в Narzo 60 и 60 Pro соответственно.