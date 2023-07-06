Трафик сайта ChatGPT упал впервые с момента его запуска

Нашумевший чат-бот OpenAI ChatGPT, который привлек всеобщее внимание, впервые с момента своего запуска переживает снижение посещаемости сайта. По данным веб-аналитической компании SimilarWeb, в июне глобальный трафик на веб-странице ChatGPT снизился на 9,7%.

Уникальные посетители сайта также упали на 5,7%, а время, проведенное на сайте, сократилось на 8,5%. Это указывает на то, что новизна чат-ботов с искусственным интеллектом, возможно, исчерпала себя, либо люди ушли в более близкие к привычной экосистеме аналоги: Bard за авторством Google или Bing Microsoft.