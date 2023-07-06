Новую соцсеть Threads можно удалить только вместе с Instagram*

Удаление аккаунта из новой соцсети Threads от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) возможно только при удалении своего профиля Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом говорится в справочном центре социальной сети, обратила внимание «Газета.Ru».

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«Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но, чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт Instagram», — говорится в политике конфиденциальности компании.

Таким образом, если пользователь решит протестировать Threads, но не найдет ей применения, его страница в этой соцсети будет навсегда связана с основным Instagram-профилем. Неизвестно, будут ли разработчики внедрять в соцсеть инструмент, позволяющий отвязать профили Threads и Instagram.

В описании Threads прямо говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram.

«Threads — это сервис, предоставляемый вам Instagram и являющийся частью платформы Instagram. Сервис Threads позволяет пользователям Instagram создать профиль Threads в рамках аккаунта Instagram, чтобы просматривать контент, делиться им и взаимодействовать с ним в приложении и на сайте Threads» — сказано в документе Meta.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что вход в Threads для россиян возможен только через VPN.