Хинштейн заявил об отсутствии планов закрывать Рунет от всего мира

У российских властей нет каких-либо планов строить закрытый от всего остального мира рунет для жителей России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Планов строить закрытый от внешнего мира рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика», — отметил он.

Депутат уточнил, что России нужно быть готовой к тому, что страну «могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи». По словам Хинштейна, для России на первое место вышли вопросы безопасности и стабильной работы российского сегмента глобальной сети.

В пример он привел недавние учения Роскомнадзора.

«Отрабатывался и шоковый сценарий, по которому рунет отключался от международной сети», — пояснил депутат Госдумы.

Хинштейн заключил, что цифровой суверенитет для России стал объективной реальностью, и без этого сейчас невозможно представить работу ни одной отрасли экономики и сервисных услуг.

В июне о похожей точке зрения в отношении западных стран рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в 2022 году в ведомстве считали, что вся телеком-отрасль России будет изолирована. В министерстве это описывали как массовое отключение от европейских точек доступа для обмена трафиком.