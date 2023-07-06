Названы пять самых полезных и секретных функций WhatsApp

Автор портала «Палач» рассказал о пяти полезных и скрытых функциях WhatsApp. Одна из них — возможность отключить автоматическое скачивание получаемых фото и видео.

«Если вы открыли фото или видео, то сервис любезно сохранит его в память телефона. Зачем нам фотографии кабачков, GIF-картинок с пожеланием доброго утра и снимки со свадьбы троюродной сестры матери дальнего родственника в галерее телефона? Никто не знает ответа», — пишет автор заметки.

Для того, чтобы отключить автозагрузку медиафайлов, нужно перейти в настройки WhatsApp, открыть раздел «Чаты» и перевести тумблер в пункте «Видимость медиа» в выключенное состояние.

Чтобы повысить уровень собственной конфиденциальности, пользователям рекомендуют отключить видимость своей активности в сети. Для этого нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел «Конфиденциальность» — «Время последнего посещения и статус «в сети»», после чего указать желаемые установки.

Также в разделе «Конфиденциальность» можно отключить отчеты о прочтении полученных сообщений.

Кроме того, повысить собственную безопасность в сети и защититься от злоумышленников может помочь функция отключения аватарки для незнакомцев. Эта возможность спрятана в разделе «Конфиденциальность». Необходимо нажать на пункт «Фото профиля» и указать, кто может видеть изображение — «Никто», «Мои контакты» или «Контакты, кроме…».