Раскрыты технические характеристики Nothing Phone (2)

11 июля Nothing представит свой новый смартфон — Nothing Phone (2). Как это часто бывает, предварительные утечки и слухи уже раскрыли некоторые особенности устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, по данным инсайдеров, Nothing Phone (2) получит 6,7-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Смартфон оснастят 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Сканер отпечатка пальцев будет подэкранным, а ёмкость аккумулятора составит 4700 мАч.

Основатель и генеральный директор компании Nothing, Карл Пей, подчеркнул, что новый Nothing Phone (2), в сравнении с предшественником, будет премиальным устройством.

Смартфон будет работать на операционной системе Nothing OS 2.0, основанной на Android 13.