На обратной стороне Луны нашли крупные залежи гранита

Планетологи обнаружили крупное гранитное образование на обратной стороне Луны. Его диаметр достигает 50 км. Ученые предположили, что оно возникло вследствие охлаждения расплавленной лавы, питавшей активный вулкан (или вулканы) около 3,5 млрд лет назад.

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Граниты, которые образуются в результате магматической активности, часто встречаются на Земле, но практически отсутствуют на других телах Солнечной системы. В лунных породах, доставленных на Землю миссиями «Аполлон», выявили всего несколько зерен гранита.

Ученые впоследствии проводили дистанционное зондирование лунной поверхности, но им удалось выявить лишь несколько небольших гранитных или гранитоподобных образований.

Однако в ходе нового исследования сотрудники университета Стони-Брук (США) проанализировали измерения дистанционного зондирования, в том числе орбитальную микроволновую радиометрию и гравитационные измерения, и выявили крупное гранитное тело под вулканическим комплексом Комптон-Белькович.

Ученые заявили, что для образования гранитов требуется либо тектоника плит, либо водоносная магма. Между тем тектоника на Луне отсутствует, а недра содержат лишь небольшое количество воды, сообщает Nature.

«Таким образом, открытие гранитного комплекса указывает на какой-то еще не понятный процесс, который ответственен за образование гранита», – говорится в тексте научной работы.