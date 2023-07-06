Lenovo запатентовала ноутбук с выдвижной вебкой-стилусом

Компания Lenovo получила новый патент, в котором представлены инновационные идеи для ноутбуков.

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Одна из интересных концепций — выдвижная веб-камера, которая позволяет пользователю настроить её положение для улучшения качества видеоконференций. Более того, эта камера также может выступать и в качестве стилуса.

Правда, стоит понимать, что, как и всегда, наличие патента не говорит о скором релизе подобного устройства. Единственное, какие выводы мы можем сделать из всего этого — в Lenovo рассматривают возможность производства подобного ноутбука.