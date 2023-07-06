В Китае начались продажи самого мощного смартфона в мире

Компания ZTE анонсировала новые игровые смартфоны Red Magic 8S Pro и 8S Pro+ с усовершенствованным чипом Snapdragon 8 Gen 2 и активным охлаждением, благодаря чему новинки возглавили рейтинг производительности AnTuTu. Об этом сообщает портал GSMArena.

© ZTE

Red Magic 8S Pro предлагает 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Версия Red Magic 8S Pro+ стала первым смартфоном с 24 ГБ ОЗУ. Эта модель также предлагает до 1 ТБ встроенной памяти и дополнительный процессор Red Core 2, который оптимизирует игровые настройки.

За производительность устройств отвечает разогнанный до 3,36 ГГц чип Snapdragon 8 Gen 2 LV. По заявлению производителя, смартфоны компании сумели побить рекорд бенчмарка AnTuTu, набрав более 1,7 млн баллов.

Смартфоны оснащаются 6,8-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 2480х1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экраны защищены стеклом Gorilla Glass 5. Специально для геймеров на торцах в линейке Red Magic 8S Pro предусмотрены кнопки-триггеры с частотой опроса 520 Гц.

Устройства оснащены батареями емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 и 165 Вт в Red Magic 8S Pro и 8S Pro+. Система охлаждения в новинках представлена вентилятором с RGB-подсветкой и графеновым листом под экраном.

Обе модификации Red Magic 8S Pro получили тройную основную камеру на 50, 8 и 2 Мп, а также фронтальный модуль на 16 Мп.