У взрослых орангутанов выявили способность к социальному обучению

Международная группа ученых под руководством Лейпцигского университета установила, что орангутаны, проживающие далеко от своих родных, учатся повадкам у местных обезьян. Они наблюдают за тем, что едят животные и затем тоже употребляют в пищу пригодные плоды. Результаты исследования публикует научный журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

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По словам ученых, это — признак способности к социальному обучению во взрослой жизни. По их мнению, это могло значительно повлиять на эволюцию и появление представителя рода Homo sapiens (человек разумный).

Молодые орангутаны до девятилетнего возраста живут с матерями, обучаясь у них поиску и очищению съедобной пищи. После взрослые самцы переселяются в отдаленные районы. Долгое время исследователи не понимали, как приматы понимают, что и как есть в чужой местности.

Чтобы ответить на вопрос, специалисты проанализировали данные за 30 лет наблюдений за 77 самцами высоко социализированных суматранских орангутанов и 75 самцами менее социализированных калимантанских орангутанов. Авторы зарегистрировали 534 случая специфического поведения, известного как пиринг, или «вглядывание» (от англ. peering). Всего ученые исследовали более 4000 случаев «вглядывания», когда самцы находились на расстоянии 5-50 метров от соседей.