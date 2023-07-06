«Яндекс» внедрил нейросеть в свой браузер для пересказа текстов

"Яндекс" внедрил свою нейросеть YandexGPT в "Яндекс Браузер" - она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде тезисов, сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Новая опция доступна в версиях браузера для Windows, macOS и Linux, а также на Android и iOS.

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Полученные тезисы можно прочитать за 30-60 секунд, они отображаются в интерфейсе "Яндекс Браузера" поверх открытой вкладки. Речь идет о пересказе русскоязычных статей длиной до 30 тыс. знаков.