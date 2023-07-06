Эволюцию ядра Земли раскрыли благодаря землетрясениям

Ученые из Корнельского университета проанализировали структуру внутреннего ядра Земли и пришли к выводу, что предыдущие представления о нем были ошибочными. Оно представляет собой не гладкую и ровную, а неоднородную массу.

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Исследование было основано на сейсмических волнах, которые отражались от центра планеты. Геологи проанализировали данные из глобальной сети 20 массивов сейсмометров, расположенных в разных регионах земного шара.

Сейсмометры зафиксировали 2455 землетрясений, достаточно сильных, чтобы отразиться от внутреннего ядра Земли и вернуться на поверхность. Ученые составили трехмерную карту, демонстрирующую относительную силу сейсмических волн. Такой подход позволил им выявить образования в ядре диаметром менее 10 км.

Результаты показали, что неоднородные вкрапления встречаются повсюду внутри ядра. Эти неровности становятся более выраженными по направлению к центру.

Данные позволили ученым восстановить эволюцию внутреннего ядра. Они заявили, что оно пережило период быстрого роста, затем начало медленно затвердевать, превращаясь в твердый ком преимущественно из железа.

Ученые отметили, что история и эволюция внутреннего ядра влияют на историю и эволюцию магнитного поля планеты, конвекцию во внешнем жидком ядре и поток тепла в основание мантии. Понимание этих процессов поможет ученым отследить, когда ядро Земли в следующий раз перестанет вращаться, сообщает Nature.