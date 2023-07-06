Samsung объявила дату презентации флагманского смартфона с гибким экраном

Компания Samsung официально объявила о следующей крупной презентации, на которой будут представлены складные смартфоны Galaxy Z Flip5 и Z Fold5, а также другие корейские новинки.

© Samsung

Мероприятие Galaxy Unpacked 2023 состоится в Сеуле 26 июля 2023 года в 14:00 по московскому времени. Каждый желающий сможет присоединиться к презентации в прямой трансляции на YouTube-канале или на официальном сайте Samsung.

Официально подтверждено, что в ходе презентации будут представлены складные смартфоны компании. Однако также ожидается, что Samsung покажет линейку планшетов Galaxy Tab S9 и фирменные часы Galaxy Watch6.