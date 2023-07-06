Samsung объявила дату презентации флагманского смартфона с гибким экраном

Samsung раскрыла дату презентации флагманского смартфона с гибким экраном
Компания Samsung официально объявила о следующей крупной презентации, на которой будут представлены складные смартфоны Galaxy Z Flip5 и Z Fold5, а также другие корейские новинки.
Мероприятие Galaxy Unpacked 2023 состоится в Сеуле 26 июля 2023 года в 14:00 по московскому времени. Каждый желающий сможет присоединиться к презентации в прямой трансляции на YouTube-канале или на официальном сайте Samsung.
Официально подтверждено, что в ходе презентации будут представлены складные смартфоны компании. Однако также ожидается, что Samsung покажет линейку планшетов Galaxy Tab S9 и фирменные часы Galaxy Watch6.
О смартфонах Samsung известно, что Galaxy Z Flip5 получит увеличенный внешний дисплей диагональю 3,4 дюйма, а Z Fold5 лишится зазора между двумя половинками экрана при складывании. Новинкам приписывают улучшенные камеры и флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. По слухам, стоимость Samsung Galaxy Z Flip 5 в базовой комплектации увеличится на €200 по сравнению с предшественником, что сделает новинку дороже многих конкурентов в этой категории.