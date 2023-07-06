Исследователи назвали самого прожорливого хищника на Земле

Биологи из Университета Виктории в Канаде установили самого прожорливого хищника в истории Земли: им оказался человек. Согласно расчетам ученых, человек эксплуатирует более трети позвоночных животных на Земле: 15 тыс. видов используются людьми в качестве еды, корма для животных, а также в экспериментах, например, при создании лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.