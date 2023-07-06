Исследователи назвали самого прожорливого хищника на Земле

Биологи из Университета Виктории в Канаде установили самого прожорливого хищника в истории Земли: им оказался человек. Согласно расчетам ученых, человек эксплуатирует более трети позвоночных животных на Земле: 15 тыс. видов используются людьми в качестве еды, корма для животных, а также в экспериментах, например, при создании лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.
«Проблема заключается в том, что большая часть убитых животных обусловлена не нуждой, а культурой. Например, во время популярности франшизы о Гарри Поттере в Индонезии резко возрос спрос на диких сов. То же самое произошло с рифовыми рыбами после выхода фильма «Немо». Иногда любим животных до смерти», – отметили ученые.
Биологи отметили, что такое поведение человека не только приводит к вымиранию некоторых видов животных, но и негативно сказывается на выживших, вызывая у них стресс. Ученые называют это экологией страха. Это концепция, описывающая психологическое воздействие стресса, вызванного хищниками, который испытывают животные. Чрезмерное хищничество снижает плодовитость, выживаемость и популяцию и размеры животных.
«Неестественный отбор животных из дикой природы людьми может привести к целому ряду последствий для экосистем. От потенциальной потери крупных распространителей семян до мигрирующих хищников, таких как крупные акулы», – объяснили ученые.