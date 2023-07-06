Археологи нашли на территории Британии крупнейший древний топор

Археологи из Калифорнийского университета обнаружили одни из самых крупных доисторических каменных орудий в Британии. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Internet Archaeology.

© Archaeology South-East/UCL

Команда проводила раскопки в глубоких отложениях ледникового периода, сохранившихся на склоне холма над долиной Медуэй в графстве Кент. В ходе работы ученые смогли найти 800 каменных артефактов, которым более 300 000 лет.

Среди находок были два чрезвычайно больших кремниевых топора – длина одного из них составляет более 29 см. Это рекордный размер для Британии. Исследователи полагают, что эти инструменты использовали для разделки мяса.

«Эти топоры настолько велики, что трудно представить, как их можно было держать и использовать. Возможно, они выполняли более символическую функцию и наглядно демонстрировали силу и мастерство владельца. Но пока мы не можем точно назвать их предназначение», – объяснили археологи.

Исследовательская группа в настоящее время работает над идентификацией и изучением найденных артефактов, чтобы лучше понять, кто их создал и для чего.

На месте раскопок также было обнаружено римское кладбище с останками 25 людей, похороненных между первым и четвертым веками нашей эры. Четверо были похоронены в деревянных гробах, 13 кремированы, а девять были похоронены с личными вещами. Рядом с кладбищем также были обнаружены керамика и кости животных – это может указывать на пиршественные ритуалы во время погребения.