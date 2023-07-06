Китай представил первую ОС с открытым кодом openKylin

Китай создал первую операционную систему собственной разработки с открытым кодом openKylin. Об этом сообщила в четверг газета "Чжунго жибао".

Она сделана на основе Linux и ведется сообществом из около 4 тыс. разработчиков. Сейчас openKylin имеет около 840 тыс. пользователей.

Операционная система openKylin может использоваться на компьютерах и планшетах с архитектурами x86, ARM и RISK-V. Она позволяет при помощи эмуляторов запускать приложения для операционных систем Linux, Windows и Android.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, операционная система openKylin уже используется в китайской космической программе, в том числе в лунных миссиях "Чанъэ" и программе по изучению Марса "Тяньвэнь".

Название проекта берет начало от мифического существа Цилинь, которое упоминается в культурных памятниках не только древнего Китая, но и других стран Восточной Азии. Обычно оно изображается в виде создания с головой дракона, покрытым чешуей телом быка, рогами, копытами, длинным хвостом и зубастой пастью.