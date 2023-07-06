Социальная сеть Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства. Об этом ТАСС сообщили в Роскомнадзоре.

В надзорном органе пояснили, что по закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов.

Релиз приложения Threads на Android и iOS уже состоялся. Как отмечает ТАСС, для функционирования соцсети понадобится VPN-подключение. Вероятно, это связано с тем, что аккаунт Threads связан с профилем в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — при регистрации в новом сервисе оттуда берутся пользовательские данные. На начальных этапах регистрации также будет предложено подписаться в Threads на своих знакомых из Instagram. В конце пользователь сможет сделать свой профиль публичным или закрытым.

В Threads можно публиковать текстовые посты, видео и фото. К каждой публикации можно добавлять ответы, образуя темы [англ. — threads]. Под каждым постом отображается количество ответов и лайков. Как и в Twitter, в новой соцсети есть возможность репоста и цитирования темы. Кроме того, можно опубликовать тему в своей истории и ленте Instagram.

Лента Threads показывает контент тех, на кого подписан пользователь в Instagram и Threads. В соцсети также есть рекомендации для поиска нового контента.