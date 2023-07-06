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Климатолог рассказал о смертном приговоре человечеству

Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто высказалась о новом рекорде среднемировой температуры. Ее слова приводит телеканал Sky News.

Климатолог рассказал о смертном приговоре человечеству
© РИА Новости

По данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд зафиксировали в августе 2016 года, когда показатель составил 16,92 градуса. Эксперт назвала эту тенденцию смертным приговором человечеству.

«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — подчеркнула Отто.

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