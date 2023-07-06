Цукерберг: За 4 часа в Threads зарегистрировались свыше 5 млн человек

Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что свыше пяти миллионов пользователей зарегистрировались в новом приложении Threads в первые часы после начала его работы, сообщает ТАСС.

Цукерберг на своей странице в Threads написал, что отметка в пять миллионов учетных записей была преодолена за первые четыре часа.

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store в 19.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск).

Ранее сообщалось, что компанией Meta в четверг был запущен новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста». Threads станет третьим сервисом, принадлежащим Meta, после социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и фоторедактора Layout. Как указано в аннотации в онлайн-магазине App Store, Threads является местом, в котором собираются сообщества, чтобы «обсудить все: от волнующих сегодня тем до того, что будет в тренде завтра».