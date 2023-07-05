Ученые узнали, что птицы могут "разводиться" из-за измен

Ученые из Китая и Германии установили, что птицы могут расставаться и разрывать связи с партнером из-за измен и долгой разлуки. Их исследование появилось в журнале Proceedings of the Royal Society.

В своей работе ученые проанализировали поведение 200 видов птиц. Основываясь на полученных данных, они установили, что около 90% моногамных птиц сохраняют только одного партнера в течение хотя бы одного сезона размножения. Но есть и особи, которые меняют их. Чаще всего этому способствуют измены со стороны самцов и миграция на большие расстояния.

При этом такое не наблюдается при изменах со стороны самок. Ученые считают, что в таких случаях неуверенность в судьбе потомства толкает самцов лишь к более активному участию в воспитании детей.