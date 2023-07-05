Россия пригласила конструктивно настроенных членов G20 к научному сотрудничеству

«Мы убеждены, что большая наука должна быть реализована в соответствии с современным многополярным мироустройством. Вместе с тем мы решительно против политизации традиционно нейтральной научной сферы по линии G20. Поскольку глобальная наука невозможна без России, мы готовы внести свой вклад в эту общую работу», — сказал Гатиятов на встрече министров исследований и инноваций G20 в Индии.