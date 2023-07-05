Россия пригласила конструктивно настроенных членов G20 к научному сотрудничеству
Россия пригласила конструктивно настроенные страны G20 к научному сотрудничеству. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Айрат Гатиятов.
По его словам, в первую очередь речь идет о проектах по созданию карбоновых полигонов и «Плавучий университет», направленный на подготовку молодых специалистов.
«Мы убеждены, что большая наука должна быть реализована в соответствии с современным многополярным мироустройством. Вместе с тем мы решительно против политизации традиционно нейтральной научной сферы по линии G20. Поскольку глобальная наука невозможна без России, мы готовы внести свой вклад в эту общую работу», — сказал Гатиятов на встрече министров исследований и инноваций G20 в Индии.
Также он предоставил иностранным коллегам результаты реализации нацпроектов, в том числе о создании сети современных университетских кампусов и запуске проектов строительства научных установок класса «мегасайенс» в разных региона РФ.
Результатом встречи стал «итоговый документ» декларативного характера, отражающий позицию России о недопустимости двойных стандартов по линии G20 как экономической площадки, которая принимает решения консенсусом.