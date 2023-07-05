Ученый из Гарварда обнаружил фрагменты корабля пришельцев в океане

Ученый из Гарварда, известный своими поисками НЛО и пришельцев, сообщил, что он и его команда предположительно обнаружили на дне океана крошечные фрагменты инопланетного корабля. Об этом сообщает BBC News.

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Всемирно известно астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави (Абрахам) Леб, получил широкую популярность после выдвижения теории об искусственной природе астероида Оумуамуа, зафиксированном в 2017 году. Астероид, за которым наблюдали многие астрономы, по необъяснимым причинам отклонился от ожидаемой траектории и ускорился без видимых причин.

В этот раз внимание Леба привлек метеорит, который упал в Тихий океан в 2014 году. Он отличался необычайно высокой скоростью движения. Метеориту присвоили название CNEOS1 2014-01-08, но позднее переименовали в IM1. Заподозрив, что объект может иметь отношение к внеземным цивилизациям, ученый отправился к месту его падения и нашел его фрагменты. Он и его команда при помощи специального аппарата с магнитными щупами извлекли с глубины 1700 метров около полусотни крошечных шариков (примерно 0,3 миллиметра), состоящих из железа, магния и титана.

Леб и его коллеги считают, что эти «сферулы», как они их назвали, могут оказаться доказательством того, что инопланетный корабль совершил аварийную посадку на Земле. Находки уже доставили в лабораторию, где их изучат.