В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

Российские власти вместе с операторами успешно провели очередные учения по проверке устойчивости Рунета, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

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Как уточнил представитель Роскомнадзора, подобные учения должны проводиться не реже раза в год. Он добавил, что тренировки прошли успешно. Один из источников указал на то, что задача закона «О суверенном Рунете» — сохранение работоспособности российской части Сети при отключении ее извне.