В Китае доисторические рисунки нашли на высоте 4600 метров

В Китае специальная археологическая миссия обследовала обширную территорию на границе Тибета и обнаружила ранее неизвестные науке доисторические наскальные рисунки. Поразительно, но большинство из них были найдены на очень большой высоте.

Как сообщает China Daily, открытие было сделано в провинции Сычуань. Его совершила совместная группа по исследованию наскального искусства. Экспедиция в высокогорье была организована Китайским центром наскального искусства Университета Миньцзу, Комитетом по управлению природным заповедником Хайцзишань тибетской автономной префектуры Ганзи и Народным правительством уезда Литанг.

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Задачей миссии был поиск доисторических изображений в районе Хайзышань-Гинэ. Основываясь на данных предыдущих предварительных исследований, экспедиция нашла в общей сложности шесть групп наскальных рисунков. Они разбросаны на общей площади 1800 квадратных километров в высокогорной местности. Обнаруженные изображения были сфотографированы. Также была зафиксирована необходимая географическая информация, сделаны записи о топографии, формах рельефа и растительности.

Ученые обращают внимание на тот факт, что пять из шести групп рисунков расположены на высоте более 4600 метров. Только один такой кластер находится в долине на высоте "всего" 3700 метров. Все наскальные рисунки были изображены при помощи природного красного пигмента. Древние художники изобразили на скалах рогатых оленей, горных козлов, антропоморфные фигуры, несущие какие-то предметы, а также отпечатки звериных лап.

"Наскальные рисунки - это следы, оставленные охотниками доисторического периода, это одно из самых ранних сознательных творений людей, - говорит профессор Чжан Яша из Китайского центра наскального искусства. - Недавно обнаруженные наскальные рисунки в районе Хайцзишань, учитывая мотивы и размеры, особенности техники исполнения, демонстрируют разнообразные стилистические характеристики доисторического наскального искусства".