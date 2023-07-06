В официальном магазине расширений Google Chrome нашли опасные утилиты

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО через расширения для браузера в официальном магазине Chrome Web Store. Всего было обнаружено 34 опасных расширения, которые были установлены около 87 млн раз, сообщает портал iXBT.

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Зараженные расширения были обнаружены после того, как исследователь кибербезопасности Владимир Палант нашел в магазине Chrome Web Store расширение PDF Toolbox, которое подгружало произвольный код с подозрительного сайта на все страницы, которые посещал пользователь. Анализ кода показал, что расширение умеет подменять адреса в поисковой выдаче или вставлять рекламу.

Впоследствии было найдено еще 33 расширения с аналогичным зловредным кодом, которые предлагали разные функции, такие как конвертация файлов, редактирование фото или управление закладками. Эти расширения появились в магазине в 2021 и 2022 годах и просуществовали более полугода, несмотря на наличие негативных отзывов от пользователей.