Астрономы взглянули на Млечный Путь "глазами инопланетян"

Международная команда астрономов представила первое в своем роде исследование. В его рамках ученые попытались понять, что именно могли бы увидеть инопланетяне, если бы они изучали при помощи приборов нашу галактику Млечный Путь.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Space.com. Астрономы попытались взглянуть на Млечный Путь "глазами инопланетян" точно так же, как мы сейчас наблюдаем за другими галактиками. Для этого они использовали данные наблюдений за нашей галактикой, полученные в последние годы при помощи космических телескопов и обсерваторий.

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Кроме того, был применен обзор MaNGA, позволивший проанализировать данные о почти 10 тысячах галактик. Этот обзор упростил ученым сравнение с ними Млечного Пути. Например, анализ MaNGA помог четко определить, как именно химический состав каждой галактики варьируется на пути от ее центра к внешним областям. Также ученые использовали ранее созданные компьютерные модели, включая модель TNG50, позволяющую отслеживать эволюцию тысяч галактик на протяжении 13,8 миллиарда лет.

Затем ученые попытались реконструировать то, что увидели бы инопланетные астрономы, если бы анализировали химический состав Млечного Пути, в частности, его металличность. Они сравнили Млечный Путь с 321 галактикой в обзоре MaNGA, которые имеют примерно такую же массу и такое же количество звезд, что и наша галактика. Анализ данных показал, что наш Млечный Путь не является типичной галактикой, что, вероятно, заметили бы инопланетные астрономы. Однако и уникальным он не является.

Выяснилось, что около 1 процента галактик в выборке MaNGA и 11 процентов галактик в симуляции TNG50 продемонстрировали структуру металлов, аналогичную Млечному Пути. Расхождение в результатах получилось довольно большим. Астрономы объясняют это неопределенностью данных MaNGA и ограничениями точности моделирования TNG50. Однако сравнительный анализ помог установить, что химический состав, подобный составу Млечного Пути, редко встречается среди других галактик.

"Основной вывод заключается в том, что наш Млечный Путь не является типичной галактикой, - говорит соавтор исследования Мария Бергеманн, астрофизик из Института астрономии Макса Планка. - Другими словами, Млечный Путь, вероятно, мог развиваться иначе, чем другие подобные ему объекты…