Телескоп Webb обнаружил обломки космического столкновения

Космический телескоп Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) сделал снимок далекой вращающейся галактики, которая образовалась в результате мощной космической катастрофы.

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Как сообщает Space.com, космический телескоп прислал на Землю снимок объекта NGC 3256. На нем изображена "безмятежная оранжево-красная галактика". Однако ученые говорят, что это впечатление обманчиво. На самом деле далекая галактика представляет собой сейчас космическую спираль, состоящую из газа, пыли и звезд.

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Такой она стала относительно недавно, по космическим меркам. Исследование показало, что галактика NGC 3256 образовалась около 500 миллионов лет назад в результате слияния двух массивных галактик. По сути, это было мощное столкновение двух гигантских объектов, а галактика в ее нынешнем виде представляет собой обломки той космической катастрофы.

Добавим, что NGC 3256 находится примерно в 120 миллионах световых лет от Земли. Она является частью сверхскопления Гидры-Центавра. Что касается видимых следов катастрофы, то ученые советуют обратить внимание на длинные "усики", состоящие из сверкающих пыли и звезд. На снимке они простираются наружу от основного тела галактики и самых ярких частей NGC 3256.

Как говорят члены исследовательской миссии JWST, изучение подобных обломков космических столкновений может многое рассказать астрономам о том, как галактики, подобные нашему Млечному Пути, растут, сливаясь с другими галактиками. Кроме того, это поможет раскрыть тайну рождения сверхмассивных черных дыр. Известно, что галактический рост приводит к слиянию и росту черных дыр, которые расположены обычно в центрах своих галактик. Известно также, что гигантские черные дыры способны вырастать до масс, эквивалентных миллионам или даже миллиардам масс нашего Солнца. Но как именно это происходит, пока остается загадкой.