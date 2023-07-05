Телескоп Webb обнаружил обломки космического столкновения
Космический телескоп Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) сделал снимок далекой вращающейся галактики, которая образовалась в результате мощной космической катастрофы.
Как сообщает Space.com, космический телескоп прислал на Землю снимок объекта NGC 3256. На нем изображена "безмятежная оранжево-красная галактика". Однако ученые говорят, что это впечатление обманчиво. На самом деле далекая галактика представляет собой сейчас космическую спираль, состоящую из газа, пыли и звезд.
Такой она стала относительно недавно, по космическим меркам. Исследование показало, что галактика NGC 3256 образовалась около 500 миллионов лет назад в результате слияния двух массивных галактик. По сути, это было мощное столкновение двух гигантских объектов, а галактика в ее нынешнем виде представляет собой обломки той космической катастрофы.
Добавим, что NGC 3256 находится примерно в 120 миллионах световых лет от Земли. Она является частью сверхскопления Гидры-Центавра. Что касается видимых следов катастрофы, то ученые советуют обратить внимание на длинные "усики", состоящие из сверкающих пыли и звезд. На снимке они простираются наружу от основного тела галактики и самых ярких частей NGC 3256.
Как говорят члены исследовательской миссии JWST, изучение подобных обломков космических столкновений может многое рассказать астрономам о том, как галактики, подобные нашему Млечному Пути, растут, сливаясь с другими галактиками. Кроме того, это поможет раскрыть тайну рождения сверхмассивных черных дыр. Известно, что галактический рост приводит к слиянию и росту черных дыр, которые расположены обычно в центрах своих галактик. Известно также, что гигантские черные дыры способны вырастать до масс, эквивалентных миллионам или даже миллиардам масс нашего Солнца. Но как именно это происходит, пока остается загадкой.
"Историческое слияние, в результате которого образовалась NGC 3256, также стало причиной интенсивного всплеска звездообразования в галактике, - пишут исследователи. - Когда галактики сталкиваются, они объединяют газ и пыль в плотные облака, которые становятся сырьем, необходимым для рождения звезд. Создание молодых звезд можно увидеть в виде самых ярких областей в оранжево-красном свечении NGC 3256. Эти звезды испускают инфракрасный свет, излучая крошечные пылинки, которые заставляют галактику ярко светиться".