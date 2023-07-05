Специалист рассказал, как солнце может навредить экрану телефона

Специалист по гаджетам, преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, что долгое пребывание телефона под солнечными лучами может привести к выгоранию экрана и камеры. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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«Летом основной источник проблем для смартфона – солнце», — уверяет Ситнов.

При длительном нахождении на солнце у смартфона может выгореть матрица камеры или пиксели на дисплее. Кроме того, от повышения температуры батарея аккумулятора может быстрее износиться.

«Высокая температура окружающей среды ещё сильнее нагревает смартфон и вредит аккумулятору», — уточнил Ситнов.

Он предупредил, что при сильном нагревании на солнце может также взорваться и пауэрбанк, поэтому нужно быть осторожным и избегать нагревания устройств.