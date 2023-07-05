Компания Google достигла «квантового превосходства»

Новый квантовый компьютер Google научился за секунды проводить вычисления, обработка которых даже у самых мощных аналоговых суперкомпьютеров занимает десятки лет. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на препринт статьи Google, опубликованный на сайте ArXiv.

Первый квантовый компьютер Google представила еще в 2019 году. Устройство имело 53 кубита и за 200 секунд выполняло алгоритм, расчет которого у одного из самых мощных суперкомпьютеров того времени IBM Summit занимал 10 тыс. лет. Впрочем, тогда мир науки не принял всерьез заявление Google и раскритиковал ее сравнение.

Спустя почти четыре года Google выпустила новую статью, в которой рассказала уже про квантовый компьютер второго поколения с 70 кубитами. Как пишет The Telegraph, новая система в 241 млн раз мощнее предыдущей. Американский IT-гигант заявил, что новый квантовый компьютер всего за 6,5 секунд решает задачу, на которую у самого мощного в мире суперкомпьютера Frontier уходит 47 лет. Такой разрыв в The Telegraph назвали «квантовым превосходством».